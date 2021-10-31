"Дія" вміє обмежувати доступ до застосунку на деяких смартфонах. Це стосується користувачів, які мають root-права на Android або Jailbreak на iPhone.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:36
Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авторизуватися в «Дії» можна не на всіх смартфонах: чому.
Додано: Пон 01 лис, 2021 16:37
Ставишь mod версию с 4PDA , скрываешь её в Magisk-e ,и всё исправно работает . В крайнем случае переустанавливаешь более актуальный mod .
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