RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як обирати квартиру на вторинному
ринку, щоб отримувати...

Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:57

Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Тридцятого жовтня у Києві відбулася конференція присвячена інвестуванню "Жити на відсотки".

Дивися повний текст Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати прибуток — думка експертки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96022
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:58

Довгострокова оренда 120%? Такі казки тільки на форумі розказують.
Rainbow
 
Повідомлень: 3231
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сто днів ринку землі в Україні: за скільки продають паї
R2 » Вів 12 жов, 2021 21:33
2 211
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 09:10
vladimir_kustkov
Огляд ринку новобудов: ціни у великих містах продовжують...
R2 » Чет 07 жов, 2021 13:00
1 215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 13:00
Феодал
Боржники за аліменти не будуть отримувати субсидію —...
R2 » Нед 03 жов, 2021 18:15
1 161
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 18:15
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18529)
01.11.2021 18:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.