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Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Тридцятого жовтня у Києві відбулася конференція присвячена інвестуванню "Жити на відсотки".
Дивися повний текст Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати прибуток — думка експертки
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:58
Довгострокова оренда 120%? Такі казки тільки на форумі розказують.
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