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Маск вирішив відкрити власний університет у Техасі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:59
Пропонуємо до обговорення:
Глава компаній Tesla і SpaceX Елон Маск вирішив в Техасі створити свій власний університет.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:00
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