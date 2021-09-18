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Маск вирішив відкрити
власний університет у Техасі

Маск вирішив відкрити власний університет у Техасі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:59

Маск вирішив відкрити власний університет у Техасі

Пропонуємо до обговорення:
Глава компаній Tesla і SpaceX Елон Маск вирішив в Техасі створити свій власний університет.

Дивися повний текст Маск вирішив відкрити власний університет у Техасі.
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