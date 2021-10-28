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За 9 місяців «Укрнафта» отримала
прибуток понад 4 млрд...

За 9 місяців «Укрнафта» отримала прибуток понад 4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:24

За 9 місяців «Укрнафта» отримала прибуток понад 4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Січень-вересень 2021 року найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" закінчила з чистим прибутком у розмірі 4,153 млрд гривень проти збитку 3,09 млрд гривень за аналогічний період минулого року.

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Где Украинские нефтепродукты?
sena_2008atp
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  sena_2008atp написав:Где Украинские нефтепродукты?

Укртатнафта?
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"где деньги, Зин" :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:34

  Марта написав:"где деньги, Зин" :)

http://ukrrudprom.com/news/Baker_McKenz ... llaro.html
Kudrjavuy
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