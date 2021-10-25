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«Нафтогаз» запустив нову
свердловину продуктивністю 365...

«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:14

«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...

Пропонуємо до обговорення:
“Нафтогаз” запустив нову газову свердловину на Полтавщині продуктивністю понад 365 тис. кубометрів газу на добу.

Дивися повний текст «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365 тис. кубометрів газу на добу.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:15

то то и газ продают за копейки
велвел
 
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