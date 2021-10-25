“Нафтогаз” запустив нову газову свердловину на Полтавщині продуктивністю понад 365 тис. кубометрів газу на добу.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:14
«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365 тис. кубометрів газу на добу.
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