“Нафтогаз” запустив нову газову свердловину на Полтавщині продуктивністю понад 365 тис. кубометрів газу на добу.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 10:14
«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...
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Дивися повний текст «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365 тис. кубометрів газу на добу.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:49
То цей газ вже буде по 3000 грн/тис м3 (адже він свій, народний) чи теж по "ціні Європейських хабів" 36000+? Адже, ми ж Європа!
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:07
Re: «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365.
365тыс.кубов х 365 дней в году = 133 млн кубов.
При годовом потреблении газа Украиной (всего) даже за 2020 год (когда экономика стояла из-за карантинов-локдаунов) в 30 млрд.кубов - это ни о чём.
Это как хвастаться, что залил в 50л бак автомобиля целый 250мл стакан бензина... перемога.
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