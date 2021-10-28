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Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Червона зона в Києві не обіцяє ресторанам нічого доброго. Падіння відвідуваності вже зараз склало 50-70%, а в якихось закладів взагалі немає відвідувачів.
Дивися повний текст Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони повально закриваються, – експерт
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23
Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:32
0mage0 написав:
Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
Выходит, что так
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