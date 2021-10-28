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Відвідуваність ресторанів у
Києві впала на 50-70%. Вони...

Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23

Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...

Пропонуємо до обговорення:
Червона зона в Києві не обіцяє ресторанам нічого доброго. Падіння відвідуваності вже зараз склало 50-70%, а в якихось закладів взагалі немає відвідувачів.

Дивися повний текст Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони повально закриваються, – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23

Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:32

  0mage0 написав:Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?

Выходит, что так :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:52

Не страшно. Всі не закриються. Як мінімум, "Велюр" буде працювати навіть у пандемію чуми.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09

В нормальных ресторанах (по соотношению цена-качество) все равно будут достаточное количество людей, а вот всякие посредственные места, куда приходилось идти т.к мест в нормальных не было сдохнут - туда им собственно и дорога. Есть шанс что на их месте откроется что-то лучше.
ssnet
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