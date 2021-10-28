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Відвідуваність ресторанів у
Києві впала на 50-70%. Вони...

Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23

Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони...

Пропонуємо до обговорення:
Червона зона в Києві не обіцяє ресторанам нічого доброго. Падіння відвідуваності вже зараз склало 50-70%, а в якихось закладів взагалі немає відвідувачів.

Дивися повний текст Відвідуваність ресторанів у Києві впала на 50-70%. Вони повально закриваються, – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:23

Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:32

  0mage0 написав:Ну в транспорті наче ж відповідальність на пасажирах. Хіба з ресторанами інша історія?

Выходит, что так :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:52

Не страшно. Всі не закриються. Як мінімум, "Велюр" буде працювати навіть у пандемію чуми.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09

В нормальных ресторанах (по соотношению цена-качество) все равно будут достаточное количество людей, а вот всякие посредственные места, куда приходилось идти т.к мест в нормальных не было сдохнут - туда им собственно и дорога. Есть шанс что на их месте откроется что-то лучше.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:22

Сьогодні заходив у клуб. Перевіряли зелений сертифікат в Дії, ще й клацали на куаркод, щоб впевнитися, що це не фотошоп. Думав, всередині нікого не буде. В результаті - повно народу, як завжди. Думаю, тому що адекватні люди вже щеплені, а жертви пропаганди не дуже соціально активні, тому їх не сильно по ресторанам та стадіонам зустрінеш. Мабуть, зайняті безкоштовним розповсюдженням по соцмережах ефесбешних вкидків про конституцію та свободу
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:02

  espanol написав:Сьогодні заходив у клуб. Перевіряли зелений сертифікат в Дії, ще й клацали на куаркод, щоб впевнитися, що це не фотошоп. Думав, всередині нікого не буде. В результаті - повно народу, як завжди. Думаю, тому що адекватні люди вже щеплені, а жертви пропаганди не дуже соціально активні, тому їх не сильно по ресторанам та стадіонам зустрінеш. Мабуть, зайняті безкоштовним розповсюдженням по соцмережах ефесбешних вкидків про конституцію та свободу


все так
нещэпленных большинство, приходится загонять в сознательность
боятся плацебо
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:07

Вот до чего доводит нарушение властью законов и неисполнение конституции. Эти парни хотят угробить государство
asdasd
 
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