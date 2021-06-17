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«Укренерго» відновило аукціони
на доступ до міждержавних...

«Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:29

«Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних...

Пропонуємо до обговорення:
Національна енергетична компанія "Укренерго" поновила аукціони на доступ до міждержавних електромереж.

Дивися повний текст «Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних електромереж.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:29

Импорта нет. Но на сайте того же Укрэнерго по состоянию на 16:00 2 ноября сальдо перетоков в сторону Украины 580 МВт. Кто это у нас такой добрый? Словаки али венгры? Или, может быть, румыны?
summacut
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