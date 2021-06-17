Національна енергетична компанія "Укренерго" поновила аукціони на доступ до міждержавних електромереж.
Дивися повний текст «Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних електромереж.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:29
«Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укренерго» відновило аукціони на доступ до міждержавних електромереж.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:29
Импорта нет. Но на сайте того же Укрэнерго по состоянию на 16:00 2 ноября сальдо перетоков в сторону Украины 580 МВт. Кто это у нас такой добрый? Словаки али венгры? Или, может быть, румыны?
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