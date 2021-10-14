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Укрзалізниця отримала перші пасажирські вагони, придбані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23
Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" отримало перші п'ять купейних вагонів, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за кошти державного бюджету.
Дивися повний текст Укрзалізниця отримала перші пасажирські вагони, придбані коштом держбюджету
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23
Интересно,как там с вентиляцией,она вообще есть?
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