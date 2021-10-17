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monobank запускає
нову послугу

monobank запускає нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:27

monobank запускає нову послугу

Пропонуємо до обговорення:
monobank запускає у своїй програмі нову послугу для дітей.

Дивися повний текст monobank запускає нову послугу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:27

теперь пострадавшим ПУМБовцам будут гововрить что все к санте ушло
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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