RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як працює
консьєрж-сервіс monobank

Як працює консьєрж-сервіс monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:54

Як працює консьєрж-сервіс monobank

Пропонуємо до обговорення:
Консьєрж-сервіс monobank — це своєрідний універсальний спецназ. Завдання його співробітників — забезпечити благополуччя клієнтів, які оформили картки преміум-класу, в будь-якому місці і в будь-який час доби. Тому їх складно налякати часом найскладнішими і часто при цьому терміновими проханнями.

Дивися повний текст Як працює консьєрж-сервіс monobank.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96041
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:54

>>>По дороге в аэропорт она застряла в пробке на одном из киевских мостов. Теряя в пробках драгоценное время, она понимала, что на рейс не успевает, а лететь нужно было непременно. Поэтому решила обратиться за помощью к консьержу mono.

и ей вызвали скорую?
alik
 
Повідомлень: 15
З нами з: 18.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
monobank запускає нову послугу
R2 » Вів 02 лис, 2021 23:27
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 23:27
cohan
monobank закриває всі карти в злотих
R2 » Нед 17 жов, 2021 10:51
4 580
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 19:15
Bosstone
monobank запускає віртуальну SIM-картку від lifecell
R2 » Сер 13 жов, 2021 13:48
5 549
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 жов, 2021 19:27
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10296)
03.11.2021 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.