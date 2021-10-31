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За 9 місяців «Оператор ринку»
отримав майже 50 мільйонів...

За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:42

За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Січень-вересень ДП "Оператор ринку" закінчило з чистим прибутком 49,9 млн грн.

Дивися повний текст За 9 місяців «Оператор ринку» отримав майже 50 мільйонів гривень чистого прибутку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:42

К сожалению это уже сложившаяся тенденция-посредник(спекулянт) зарабатывает больше,чем производитель продукта и это во всём.Поэтому чиновники и плодят в огромных количествах всевозможные прокладки.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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