З 3 листопада ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.
Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:20
В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:20
Ще б проїзд на червоне світло фіксували, а то є спокуса порушувати у окремих громадян.
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