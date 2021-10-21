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Викрито схему підробки
COVID-документації на 3 млн...

Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:43

Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Слідчі Нацполіції викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів. Фігуранти "заробляли" понад 3 млн гривень щомісяця.

Дивися повний текст Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн гривень щомісяця — МВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:44

Статья 199 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, имеющихся в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-199
ковид сертификаты - уже гос бумаги?

Статья 362 Уголовного кодекса Украины. Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-362
тут да если там это был человек имеющий доступ, а если это были мошенники печатающие липу то им и эту статью не прилепить
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:29

нехрен давить на людей со своей вакцинацией и не будет никаких схем.
люди сами должны решать что им делать.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:37

Если на подделках 3 млн в месяц, то какой-же доход настоящие дают?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:08

Tabak нада сказать по телевизору ( кто не вакцинировался -не звоните с Ковидом на 02.Вы сделали свой выбор .Нам некуда Вас везти. места уже заняты. Зачем нам вас спасать , если вы этого не хотите. Удачи )))
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:20

  kvn2 написав:Tabak нада сказать по телевизору ( кто не вакцинировался -не звоните с Ковидом на 02.Вы сделали свой выбор .Нам некуда Вас везти. места уже заняты. Зачем нам вас спасать , если вы этого не хотите. Удачи )))

Тогда надо сказать так - кто выбрал в 2019 году 95-й квартал, хотьпоржем и хуженебудет, не звоните, не обращайтесь и не жалуйтесь вообще. Все жирные места уже заняты, мы вам ничего не должны, идите в ср@ку (с) Зеленский. Удачи.
akido
 
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