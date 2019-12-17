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Питання безпеки в
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Питання безпеки в контексті нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:40

  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:47

  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

замки - то від добрих людей

захотят вскрыть - вскроют
Важно, за какой промежуток времени. Чем дольше, тем меньше интереса для вскрытия

Ну и коэффициент "пофигизма" от соседей. Или им пофиг, или они бдительные
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:30

  beee написав:
  Faceless написав:По безопасности сделаю ветку и перенесу, но не сегодня уже. Тема на самом деле интересная

Очень интересная.
Я когда узнал, что банковские ячейки могут вскрыть сбу шники, офигел. А ведь это логично и даже реально.
Где такое ещё узнаете? Да нигде

Если вы лично не знакомы с начальником службы безопасности банка или руководством банка, чего вы лезете в эти ячейки?
Вы разбираетесь в нормативах по оборудованию депозитного хранилища?
Знаете степень защищенности конкретного отделения банка?
Может в классах хранилищ разбираетесь?
Знаете кто там кого и по какому принципу принимал на работу?
Положите на счет до востребования и спите спокойно.
А самое правильное - всё в бетон.
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:34

содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:44

  trololo написав:содержимое ячеек могут не только сбушники арестовать. вообще это не для нашей страны, лучше под березой прикопать или закордон вывести

С появлением металлоискателей в свободной продаже под березой не вариант.
Ситуация может поменяется и самого закордон не выпустят. Помним какой у нас сосед с востока.
Покупаем квартиры на все. Не жлобимся.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 06:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Лучший способ не иметь неприятностей это жить скромно и не хранить крупные суммы наличных дома.
и ничем не выдавать что они у тебя вообще есть, не покупать Инфинити например, квартиры в дорогих жк. Тогда и смерти вашей не будет ждать наследник. Это жизнь увы, меры безопасности отбирают половину комфорта от премиум плюшек, потом страшно ребенка выпустить во двор или в школу, вдруг украдут и потребуют выкуп.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:48

  beee написав:Abloy. И воры идут всегда мимо.
В доме с охраной вскрыли 2 квартиры в воскресенье. Кавказцы. Вынесли 120 тонн. Люди тоже парились с замками. А я предупреждал в группе.
Сигнализация нужна.
Хачей поймали и отпустили. Деньги пропали

Захист повинен бути комплексним.
Двері, замки, сигналізація (пультова)
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:57

Re: Питання безпеки в контексті нерухомості

Замок Журавель тот что нельзя вскрыть отмычками https://www.olx.ua/d/obyavlenie/garazhn ... z1Xbv.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 04 лис, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:25

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html


а это уже ближе к недвижимости... :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:27

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/srochno-srochno-torg-iz-za-etogo-deshevo-gotovyy-biznes-maf-kofeynya-IDN9O9O.html


а это уже ближе к недвижимости... :mrgreen:

Не та ссылка скопировалась сорян
vitaliian
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