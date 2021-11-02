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Уряд очікує складний на
опалювальний сезон в Україні

Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58

Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прогнозує складний опалювальний сезон в Україні. Це викликано світовою енергетичною кризою.

Дивися повний текст Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:58

Брехун! Людям просто замилюють очі. Хто не вірить - хай гляне ціни на опалення, тільки не для населення...а для інших споживачів. А це усі - від дрібних парихмахерських та магазинчиків біля дому до виробництва всього і вся. Питання із зірочкою: а що буде з цінами на товари і послуги, коли до підприємців дійде суть такого...покращення.
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:00

осенне-зимний мы с горем пополам пройдем, а вот зимне-весенний - под вопросом.
RomanTik
 
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Тарифы для населения не поднимут не от доброты душевной, а потому что если газ сделать для населения рыночным то окажется что в субсидиях нуждается большинство домохозяйств в стране))
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:58

  nikatrunko573 написав:Брехун! Людям просто замилюють очі. Хто не вірить - хай гляне ціни на опалення, тільки не для населення...а для інших споживачів. А це усі - від дрібних парихмахерських та магазинчиків біля дому до виробництва всього і вся. Питання із зірочкою: а що буде з цінами на товари і послуги, коли до підприємців дійде суть такого...покращення.

І де він збрехав?
То виходить брехун якраз ти.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:04

Re: Уряд очікує складний на опалювальний сезон в Україні

Не треба палити як очманілі коли на вулиці +15. Складний сезон в них? Відбивають гроші, вигризаючи їх з кишень людей, тим більше закони про списання вже ухвалили.
Прораб
 
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  livs375 написав:Тарифы для населения не поднимут не от доброты душевной, а потому что если газ сделать для населения рыночным то окажется что в субсидиях нуждается большинство домохозяйств в стране))

якщо піднімуть для населення, то населення підніме їх потім на вила, це як 2+2, навіть the 95 команда це розуміє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:56

За його словами, зараз стоїть завдання забезпечити достатню кількість енергоресурсів на зиму.

Це анекдот. Нормально жили, все було ОК, аж тут раптово, опа, і настала зима! Хто б міг подумати? А влітку ви що робили, панове офшорщики? Може замість того, щоб знімати серіали для продажу в Росію, треба було закуповувати газ і вугілля, поки ціни були низькі? А тепер, виявляється, "зараз стоїть завдання", мля. За жодної влади такого дебілізму не було.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:44

Нет в мире никакого энергетического кризиса,он есть в Украине.Спотовый рынок в Европе-это не более 15% от всег рынка.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:57

Вони ж останні місяці постійно казали що готові до опалювального сезону. То чому він буде складним?
equinox
 
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