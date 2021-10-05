Про це заявив глава Мінрегіону Олексій Чернишов під час візиту на Чернігівщину.
Дивися повний текст Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить тарифи на тепло — міністр Чернишов.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 16:45
Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить тарифи на тепло — міністр Чернишов.
Додано: Чет 04 лис, 2021 16:51
Re: Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить...
Був у комуненерго на початку жовтня, вже повідомили, що за жовтень буде близько 1500, вони ще топити не починали. Про що взагалі можна говорити.
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