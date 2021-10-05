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Жодне місто цього опалювального
сезону не підвищить...

Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:45

Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Мінрегіону Олексій Чернишов під час візиту на Чернігівщину.

Дивися повний текст Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить тарифи на тепло — міністр Чернишов.
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Враньё.Вопрос-на сколько повысятся...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 16:51

Re: Жодне місто цього опалювального сезону не підвищить...

Був у комуненерго на початку жовтня, вже повідомили, що за жовтень буде близько 1500, вони ще топити не починали. Про що взагалі можна говорити.
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