Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.
Дивися повний текст Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05
Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бензин знову подорожчає: оприлюднено нову граничну ціну.
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:05
Какой то маразм ...при курсе 28-29 грн за доллар топливо стоило куда дешевле чем сейчас,за LPG вообще молчу уже почти 20грн,Коломойский с Зеленским решили что эпоха бедности закончилась что ли?и решили срубить лишнего бабла с автомобилистов? Или РНБО ввёл очередную заградительную пошлину на нефтепродукты?как же вы уже достали кровососы...
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:42
livs375 ну так надо посмотреть график цен на Брент начиная с весны...все станет понятно...пока планируется, что нефть будет расти и далее, и бензин туда же
Додано: Нед 07 лис, 2021 19:43
livs375 ну так достаточно посмотреть на цену Брент начиная с весны, и все станет понятно...планируется, что нефть и далее будет расти, и бензин туда же
Додано: Нед 07 лис, 2021 21:55
Три года назад нефть тоже болталась в районе 80$ ... и что на АЗС были такие ценники как сейчас?Какую часть рынка нефтепродуктов контролирует Коломойский и кто его протеже?с помощью РНБО выкинули швейцарскую Proton с нашего рынка которая ввозила до 20% топлива в нашу страну и результат на лицо...
Додано: Нед 07 лис, 2021 23:15
livs375 так посмотрите график цен на бензин - например 95 рос с 30 грн до 33 грн с сентября по октябрь..а потом в ноябре начал падать когда нефть упала с 83 до 71 дол
Додано: Пон 08 лис, 2021 00:35
Посмотрите на динамику цен в других странах. В Польше год назад был бенз по 4.30, неделю назад заправлялся по 5.90, сегодня уже по 6.10. Это тоже проделки Коломойского?
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:32
livs375 все правильно пишит. Возьмите цену нефти и доллара 3 года назад. октябрь 2018 года нефти марки Бренд стоила 82,5 доллара. Доллар - 28,27 грн. Бензин А-95 максимальная цена на октябрь 2018 на Стелле - 32,99 грн/литр. Сейчас все один в один, только разница доллар сегодня на 7 % дешевле.
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:59
Одно и то же на территории. Через месяца 2 напишут - взлетели батоны и крупа в потолок.
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