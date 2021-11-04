Він заявив, що країна має намір відновити 1400 мостів, 24 000 км доріг та організувати 500 км велодоріжок.
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Додано: Нед 07 лис, 2021 20:32
«Велике будівництво» доріг можуть подвоїти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Велике будівництво» доріг можуть подвоїти.
Додано: Нед 07 лис, 2021 20:32
Не знаю, как насчет удвоить. Но на днях ездил из Кременчуга в Днепропетровск по правому берегу. Качество покрытия, по сравнению с тем, что было год назад, небо и земля.
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:05
Summacut
Хотелось бы верить.Время покажет.Когда в 2012 году к Евро 2012 "капитально" восстанавливали дорогу Киев-Харьков,по ней то же было приятно ездить менее года потом начали киллометровыми участками всё менять,что происходит в некоторых местах и по сегодняшний день.Главное,что бы наши деньги не были ,как всегда зарыты,а освоены по честному.
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