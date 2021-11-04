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«Велике будівництво»
доріг можуть подвоїти

«Велике будівництво» доріг можуть подвоїти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:32

«Велике будівництво» доріг можуть подвоїти

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що країна має намір відновити 1400 мостів, 24 000 км доріг та організувати 500 км велодоріжок.

Дивися повний текст «Велике будівництво» доріг можуть подвоїти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 20:32

Не знаю, как насчет удвоить. Но на днях ездил из Кременчуга в Днепропетровск по правому берегу. Качество покрытия, по сравнению с тем, что было год назад, небо и земля.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:05

Summacut
Хотелось бы верить.Время покажет.Когда в 2012 году к Евро 2012 "капитально" восстанавливали дорогу Киев-Харьков,по ней то же было приятно ездить менее года потом начали киллометровыми участками всё менять,что происходит в некоторых местах и по сегодняшний день.Главное,что бы наши деньги не были ,как всегда зарыты,а освоены по честному.
sena_2008atp
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