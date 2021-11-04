RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дефіцит авто в Україні:
експерти пояснили спад...

Дефіцит авто в Україні: експерти пояснили спад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48

Дефіцит авто в Україні: експерти пояснили спад...

Пропонуємо до обговорення:
Спад продажів на українському первинному ринку автомобілів у жовтні 2021 року пов'язаний із їхнім дефіцитом.

Дивися повний текст Дефіцит авто в Україні: експерти пояснили спад первинного ринку в жовтні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу можна...
R2 » Чет 04 лис, 2021 20:56
6 750
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 10:07
_hunter
Ціна е/е для промспоживачів в Україні більш ніж у 2 рази...
R2 » Нед 07 лис, 2021 11:38
9 622
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лис, 2021 21:36
akido
Дефіцит Пенсійного фонду України зростає: скільки не...
R2 » Суб 06 лис, 2021 07:00
2 205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лис, 2021 21:30
zigieaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.