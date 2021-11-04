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Дефіцит авто в Україні: експерти пояснили спад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 лис, 2021 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Спад продажів на українському первинному ринку автомобілів у жовтні 2021 року пов'язаний із їхнім дефіцитом.
Дивися повний текст Дефіцит авто в Україні: експерти пояснили спад первинного ринку в жовтні
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