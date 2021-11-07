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Трирічні угоди вже допомогли ТКЕ зекономити майже 10...
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Додано: Вів 09 лис, 2021 07:59
Пропонуємо до обговорення:
Виробники теплової та електричної енергії, які підписали трирічні угоди на постачання газу із НАК "Нафтогаз України", за 5 місяців зекономили майже 10 млрд гривень.
Дивися повний текст Трирічні угоди вже допомогли ТКЕ зекономити майже ₴10 мільярдів - Нафтогаз
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R2
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Додано: Вів 09 лис, 2021 07:59
Ну ТКЕ зекономили, Нафтогаз втратив.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:31
Ніхто не зекономив, і ніхто не втратив. Теплогенеруючі компанії будуть мати менше прибутку. А Вітренко на суму "єкономії" одержить премію.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:37
Мне как потребителю комерческого газа при цене 36 грн за куб и электроэнергии по 4.7 грн за квт, это цифры этого месяца очень хочется плюнуть им в лицо в ответ на все их достижения.
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Igorten
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Додано: Вів 09 лис, 2021 09:51
zloy_ukr написав:
Теплогенеруючі компанії будуть мати менше прибутку.
Точніше, більше прибутку. А ці компанії приватні чи державні?
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