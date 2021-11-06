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У Києві скасовують 11
рейсів маршруток: список

У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22

У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список

Пропонуємо до обговорення:
Зі столичних доріг приберуть 76 маршруток. Це пов'язано з тим, що Київ розриває договори із чотирма перевізниками.

Дивися повний текст У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22

"отримали необґрунтовану перевагу на маршрутах"- це як?
Взагалі дії цього Усова постійно вражають своїм ідіотізмом. Вангую, що недовго йому залишилося, піде слідом за ще одним кличковським дружбаном - Густєлєвим, якого найкращому меру довелося терміново звільняти після корупційного скандалу навколо Подільського мосту.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:34

Re: У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список

№ 421, 581, 155, 516 — «Кийтранс-2005»
цікаво, ось ці дві маршрутки які саме комунальні маршрути дублють?

з 2-3 пересадками?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:35

  unicdima написав:"отримали необґрунтовану перевагу на маршрутах"- це як?
Взагалі дії цього Усова постійно вражають своїм ідіотізмом. Вангую, що недовго йому залишилося, піде слідом за ще одним кличковським дружбаном - Густєлєвим, якого найкращому меру довелося терміново звільняти після корупційного скандалу навколо Подільського мосту.

ну як як? занесли, але не тому! панімаїш?

тепер Усов не може поїхать на Мальдіви, гроші є тільки на Ебіпет...

нехай тепер страждають кйянє...
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