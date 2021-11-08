Зі столичних доріг приберуть 76 маршруток. Це пов'язано з тим, що Київ розриває договори із чотирма перевізниками.
Дивися повний текст У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22
У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список.
Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22
"отримали необґрунтовану перевагу на маршрутах"- це як?
Взагалі дії цього Усова постійно вражають своїм ідіотізмом. Вангую, що недовго йому залишилося, піде слідом за ще одним кличковським дружбаном - Густєлєвим, якого найкращому меру довелося терміново звільняти після корупційного скандалу навколо Подільського мосту.
Додано: Вів 09 лис, 2021 08:34
Re: У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список
№ 421, 581, 155, 516 — «Кийтранс-2005»
цікаво, ось ці дві маршрутки які саме комунальні маршрути дублють?
з 2-3 пересадками?
Додано: Вів 09 лис, 2021 09:26
Желаю избирателям Кличко хорошенько помёрзнуть этой зимой на остановках.
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:11
Могу дать пример как дублируют и крадут пассажиропоток маршрутки 535, 589. Обе отправляются на 10-20 секунд раньше чем автобусы Киевпасстранса)) 535, судя по всему, еще и отстегивает водителям 87, за то что они задержат отправку с М.Левобережная.
Додано: Вів 09 лис, 2021 12:48
Какое это имеет значение, если всё равно в Киеве отменили транспорт на время т. н. "красной зоны", как минимум?
Додано: Вів 09 лис, 2021 13:39
все предельно ясно. Необходимо удалить с дорог Киева весь частный транспорт, подробить коммунальными маршрутами и вишенька на торте, наконец-то поднять цены на перевозки.
Додано: Вів 09 лис, 2021 20:01
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:33
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