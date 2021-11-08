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У Києві скасовують 11
рейсів маршруток: список

У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22

У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список

Пропонуємо до обговорення:
Зі столичних доріг приберуть 76 маршруток. Це пов'язано з тим, що Київ розриває договори із чотирма перевізниками.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:22

"отримали необґрунтовану перевагу на маршрутах"- це як?
Взагалі дії цього Усова постійно вражають своїм ідіотізмом. Вангую, що недовго йому залишилося, піде слідом за ще одним кличковським дружбаном - Густєлєвим, якого найкращому меру довелося терміново звільняти після корупційного скандалу навколо Подільського мосту.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:34

Re: У Києві скасовують 11 рейсів маршруток: список

№ 421, 581, 155, 516 — «Кийтранс-2005»
цікаво, ось ці дві маршрутки які саме комунальні маршрути дублють?

з 2-3 пересадками?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 09:26

Желаю избирателям Кличко хорошенько помёрзнуть этой зимой на остановках.
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:11

Могу дать пример как дублируют и крадут пассажиропоток маршрутки 535, 589. Обе отправляются на 10-20 секунд раньше чем автобусы Киевпасстранса)) 535, судя по всему, еще и отстегивает водителям 87, за то что они задержат отправку с М.Левобережная.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:48

Какое это имеет значение, если всё равно в Киеве отменили транспорт на время т. н. "красной зоны", как минимум?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:39

все предельно ясно. Необходимо удалить с дорог Киева весь частный транспорт, подробить коммунальными маршрутами и вишенька на торте, наконец-то поднять цены на перевозки.
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:01

  asdasd написав:Какое это имеет значение, если всё равно в Киеве отменили транспорт на время т. н. "красной зоны", как минимум?


Это какой еще транспорт отменили? Вы ничего не спутали?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 23:33

  olic_cdma написав:все предельно ясно. Необходимо удалить с дорог Киева весь частный транспорт, подробить коммунальными маршрутами и вишенька на торте, наконец-то поднять цены на перевозки.

И кричать про убыточные перевозки и выделять сотни миллионов на дотации.
unicdima
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