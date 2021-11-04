Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті суду.
Дивися повний текст Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:15
Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції...
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Дивися повний текст Справа «Роттердам+»: названо дату слухання апеляції заводів Коломойського на рішення ВАКС.
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