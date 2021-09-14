Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідну спільну заяву виробників на прес-конференції.
Дивися повний текст Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні досяг історичного максимуму.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:28
Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні досяг історичного максимуму.
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:39
Когда до правительства дойдёт что европейские цены на сигареты с провинциальный зарплатой в 6-7 тыс грн это маразм, видать когда каждая вторая пачка будет контрафактом, и будет как с водкой чем больше акциз тем меньше поступлений в бюджет...
Додано: Вів 09 лис, 2021 10:47
livs375
а нашему нариду лишь бы всяким г-ном подышать, последние деньги спустить на это. и так зарплата 6-7 тысяч, так они ещё и курят.
а потом денег нет, дайте субсидии, дайте льготы, лечите меня от рака легких за счёт бюджета.
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