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Порушення карантину: у Києві
за добу склали понад сотню...

Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46

Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався, що в столиці за добу, 7 листопада, склали понад сотню протоколів за порушення карантину.

Дивися повний текст Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню протоколів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:46

Государство, в котором не действуют законы... Это печально
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 13:09

  asdasd написав:Государство, в котором не действуют законы... Это печально

Та не то слово: в Индии хоть палками соблюдение "внушали", а тут только протоколы составляют :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 14:55

  _hunter написав:
  asdasd написав:Государство, в котором не действуют законы... Это печально

Та не то слово: в Индии хоть палками соблюдение "внушали", а тут только протоколы составляют :lol:

Да бабло гребут с трудового народа.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:52

  _hunter написав:
  asdasd написав:Государство, в котором не действуют законы... Это печально

Та не то слово: в Индии хоть палками соблюдение "внушали", а тут только протоколы составляют :lol:

А у нас по Конституции можно палками? Простиите, я не знал...
Во время оккупации вообще расстрелять на месте могли. Давайте теперь ориентироваться не на законы, а на "зарубежный опыт": где палками, где расстрелять...
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:29

я не против вакцинации, ждал пока выздоровею после простуды и бодрым пойду ширнуться, но тут толпа оленей поперла пропуска на маршрутки и метро делать.... теперь жду когда очереди закончатся ))

вопрос в другом, чисто в правовой плоскости - что мешает сделать все правильно? или план немного в другом, или мозгов нет от слова совсем... за это надо наказывать...

сделаю себе сертификат, но показывать принципиально не буду, посмотрим как и что получится.... вот только шансы попасть на проверку минимальные, тем более, что сегодня уже предложили подвозить на машине, видимо не судьба побороться с несправедливостью :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:36

Re: Порушення карантину: у Києві за добу склали понад сотню.

  livs375 написав:А разве вакцинированные не разносят вирус так же как и те кто не вакцинировался?Или одним можно разносить вирус а другим нельзя?В чём фишка такой выборки?


нет, не так же.
https://news.un.org/ru/story/2021/08/1408162
qwas
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