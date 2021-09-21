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Сінгапур не оплачуватиме
лікування невакцинованих...

Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04

Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих...

Пропонуємо до обговорення:
Сінгапур перестане оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням.

Дивися повний текст Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих пацієнтів з коронавірусом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 09:04

Сміливо :) В Україні такі заклики давно лунають... Хоча, звісно, варто, щоб у всіх охочих вакцинуватися був час це зробити до настання часу Ч.
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:47

Re: Сінгапур не оплачуватиме лікування невакцинованих...

І нам таке треба.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:20

*Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в стране, где вакцинировано более 82% населения* )))
igor_projectmanager
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:38

  igor_projectmanager написав:*Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в стране, где вакцинировано более 82% населения* )))

Для понимания что такое "рекордные" уровни по-сингапурски :lol:
С начала пандемии от коронавируса в Сингапуре умерли 55 человек. Общее число зарегистрированных случаев инфекции, по данным на 5 сентября, составило 68 605. Смертность в России за все время пандемии превысила 187 000 человек, в США — 648 000, в Израиле — 7000.

https://www.forbes.ru/society/439079-pr ... nuu-slezku
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:55

Несмотря на успешное выполнение программы вакцинации, в июле три четверти случаев заражения COVID-19 в стране приходилось на привитых людей, писал Reuters.
А не 95% не привитых болеет, как нам втюхивают наши керманычи).
LOKY
 
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