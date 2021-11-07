Держпраці роз`яснила, чи можуть працівника звільнити з роботи у зв’язку із відмовою від вакцинації проти COVID-19.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16
Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16
В соответствии с постановой кму отстраняют только роnітників , то есть работников гаража или других неквалифицированных работников , а учителей и госслужащих это не касается . Именно так написано в постановке кму . Хватит обманывать украинцев . Хватит врать
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