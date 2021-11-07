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Чи можливо звільнити працівника
через відмову від вакцинації

Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16

Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації

Пропонуємо до обговорення:
Держпраці роз`яснила, чи можуть працівника звільнити з роботи у зв’язку із відмовою від вакцинації проти COVID-19.

Дивися повний текст Чи можливо звільнити працівника через відмову від вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:16

В соответствии с постановой кму отстраняют только роnітників , то есть работников гаража или других неквалифицированных работников , а учителей и госслужащих это не касается . Именно так написано в постановке кму . Хватит обманывать украинцев . Хватит врать
slava19751975
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