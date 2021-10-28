RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці звернулися до Зеленського:
просять продовжити...

Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58

Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити...

Пропонуємо до обговорення:
Мета - вирішити проблему авто на єврономерах.

Дивися повний текст Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити пільгове розмитнення євроблях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58

Как уже достали эти хитросделанные. Сначала нарушают закон, потом делай им поблажки. Уже 100500 раз им откладывали. Кто не переоформил на себя за это время, значит не имеет такого желания в принципе. И откладывание ему не поможет.
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:32

На зап. части всё идёт. Отличный вариант продажи хлама. На него спрос есть. ОЛХ ждёт.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 44 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Деякі українці відсьогодні можуть залишитися без роботи:...
R2 » Пон 08 лис, 2021 09:16
3 710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лис, 2021 16:14
lysenkvja392
Українці отримали платіжки за опалення з несподіваними...
R2 » Суб 06 лис, 2021 16:46
6 906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лис, 2021 15:47
dolinskiy22
Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...
R2 » Чет 28 жов, 2021 16:23
4 545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 10:07
servald2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.