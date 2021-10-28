Мета - вирішити проблему авто на єврономерах.
Дивися повний текст Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити пільгове розмитнення євроблях.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити...
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Дивися повний текст Українці звернулися до Зеленського: просять продовжити пільгове розмитнення євроблях.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:58
Как уже достали эти хитросделанные. Сначала нарушают закон, потом делай им поблажки. Уже 100500 раз им откладывали. Кто не переоформил на себя за это время, значит не имеет такого желания в принципе. И откладывание ему не поможет.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:32
На зап. части всё идёт. Отличный вариант продажи хлама. На него спрос есть. ОЛХ ждёт.
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