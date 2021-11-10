Скільки заробляють спеціалісти профсфери «Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства».
Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
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Додано: Сер 10 лис, 2021 14:23
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24
Скажите пожалуйста, где это начинающему бухгалтеру платят 12 тыс? У меня довольно много коллег-бухгалтеров, работающих на крупных и не очень компаниях с много летним стажем, зп от 5 до 12 тыс. И 12 - это зам.гл. бух, работающая по 10-12 час в сутки. Начинающему с трудом дадут 4, и он будет делать все, включая бег по городу для открытия фоп и прочих мелких поручений.
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:20
Во-первых, в статье указано "не превышает 12 тыс. грн" А во-вторых, даже начинающий бухгалтер должен знать, что при размер ЗП меньше 6к нужно бежать в ГосТруд, а не поручения исполнять.
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