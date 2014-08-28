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У справі «Роттердам+» відкликали одну з апеляцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:51
Пропонуємо до обговорення:
Колишній народний депутат і ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак відкликав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття так званої справи "Роттердам+".
Дивися повний текст У справі «Роттердам+» відкликали одну з апеляцій
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Додано: Сер 10 лис, 2021 19:52
Эх, эскадрон моих мыслей шальных, после прочтения всплыл отрывок из х/ф «Не может быть»
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