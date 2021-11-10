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Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...
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Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Непартійний об'єднаний комітет США з оподаткування заявив, що новий податок для багатіїв протягом 10 років принесе у державну скарбничку 557 мільярдів доларів.
Дивися повний текст Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США значні надходження
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Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13
400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток
Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".
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Додано: Чет 11 лис, 2021 09:29
0mage0 написав:
400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток
Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків
, наче як непогано для "лише".
Единица, идентичная местной "домохозяйство".
Забавная интерпритация
Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).
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