RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оподаткування мільярдерів
принесе у держбюджет США...

Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...

Пропонуємо до обговорення:
Непартійний об'єднаний комітет США з оподаткування заявив, що новий податок для багатіїв протягом 10 років принесе у державну скарбничку 557 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США значні надходження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96162
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток

Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 17.03.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:29

  0mage0 написав:
400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток

Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".

Единица, идентичная местной "домохозяйство".

Забавная интерпритация :lol: Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).
_hunter
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оподаткування житла на «вторинці» прибрали з податкового...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 09:43
1 225
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 09:44
moveton
Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за...
R2 » Сер 22 вер, 2021 13:08
5 447
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 16:05
Scotch
Стало відомо, скільки принесе приватизація «хорошого»...
R2 » П'ят 13 сер, 2021 10:00
3 511
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 19:25
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.