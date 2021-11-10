Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...
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400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток
Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".
Одиниця, ідентична місцевому "домогосподарству".
Забавна інтерпретація :Лол:Вони податки заплатили за ставкою 8.2%, при тому, що "середня по країні" - 10% (а з огляду на зростання податків при зростанні доходів - там до 30 +% все доходить).
Якщо я неправильно зрозумів, що означає та цифра, перепрошую. Я вважав, що це частка їхніх податків з-поміж усіх податкових надходжень. Якщо це податкова ставка, то звісно ж, все, що я написав нерелевантно. P.S. так, це середня ставка, яку порахував цілий білий дім https://www.whitehouse.gov/cea/blog/202 ... americans/
0mage0 написав:Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".
Одиниця, ідентична місцевому "домогосподарству".
Забавна інтерпретація :Лол:Вони податки заплатили за ставкою 8.2%, при тому, що "середня по країні" - 10% (а з огляду на зростання податків при зростанні доходів - там до 30 +% все доходить).
Якщо я неправильно зрозумів, що означає та цифра, перепрошую. Я вважав, що це частка їхніх податків з-поміж усіх податкових надходжень. Якщо це податкова ставка, то звісно ж, все, що я написав нерелевантно.
>>> Я вважав, що це частка їхніх податків как я уже написал -- это не верно.
Удивляет количество слов "якщо" в предложении из двух слов -- "я ошибся"