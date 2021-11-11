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Оподаткування мільярдерів
принесе у держбюджет США...

Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...

Пропонуємо до обговорення:
Непартійний об'єднаний комітет США з оподаткування заявив, що новий податок для багатіїв протягом 10 років принесе у державну скарбничку 557 мільярдів доларів.

Дивися повний текст Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США значні надходження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:13

400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток

Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:29

  0mage0 написав:
400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток

Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".

Единица, идентичная местной "домохозяйство".

Забавная интерпритация :lol: Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:09

  _hunter написав:
  0mage0 написав:
400 найбагатших сімей США щорічно сплачують до державної казни лише 8,2% нині діючого податку на прибуток

Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".

Одиниця, ідентична місцевому "домогосподарству".

Забавна інтерпретація :Лол:Вони податки заплатили за ставкою 8.2%, при тому, що "середня по країні" - 10% (а з огляду на зростання податків при зростанні доходів - там до 30 +% все доходить).

Якщо я неправильно зрозумів, що означає та цифра, перепрошую. Я вважав, що це частка їхніх податків з-поміж усіх податкових надходжень. Якщо це податкова ставка, то звісно ж, все, що я написав нерелевантно.
P.S. так, це середня ставка, яку порахував цілий білий дім https://www.whitehouse.gov/cea/blog/202 ... americans/
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:14

  0mage0 написав:
  _hunter написав:
  0mage0 написав:Не знаю, що за одиниця виміру платників податків - сім'я - ну якщо в сім'ї 3 людини, виходить 1200 людей, або 1200/300млн жителів = 0,0004% людей сплачують 8,2% податків, наче як непогано для "лише".

Одиниця, ідентична місцевому "домогосподарству".

Забавна інтерпретація :Лол:Вони податки заплатили за ставкою 8.2%, при тому, що "середня по країні" - 10% (а з огляду на зростання податків при зростанні доходів - там до 30 +% все доходить).

Якщо я неправильно зрозумів, що означає та цифра, перепрошую. Я вважав, що це частка їхніх податків з-поміж усіх податкових надходжень. Якщо це податкова ставка, то звісно ж, все, що я написав нерелевантно.

>>> Я вважав, що це частка їхніх податків
как я уже написал -- это не верно.

Удивляет количество слов "якщо" в предложении из двух слов -- "я ошибся" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:21

  _hunter написав:Забавная интерпритация :lol: Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).

Это скорее к писателю статьи вопрос, как у него 8.2% от прибыли превратилось в "платят в государственную казну лишь 8,2% ныне действующего налога на прибыль". Ещё и не понять: 8.2% от налога на прибыль всей страны или от того налога на прибыль, который комитет посчитал, что было бы платить справедливо.

Что до оригинального комитета, то там чистая манипуляция, которая в статье тут спрятана под словами "с учетом нереализованных прибылей". Они для себя посчитали, что возрастание состояния от повышения цен на акции - это прибыль. Поэтому взяли сумму уплаченных налогов, разделили на своё понятие прибыли и получили 8.2%. Теперь орут, что богачи платят только 8.2%, а простые работяги, которые деньги получают в виде ЗП, теоретически, до 37%.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:02

  moveton написав:
  _hunter написав:Забавная интерпритация :lol: Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).

Это скорее к писателю статьи вопрос, как у него 8.2% от прибыли превратилось в "платят ... 8,2% ... налога на прибыль". Ещё и не понять: 8.2% от налога на прибыль всей страны или от того налога на прибыль, который комитет посчитал, что было бы платить справедливо.
...

Что куда превратилось? -- с точки зрения рюскэ изыкав -- эти два предложения идентичны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:31

_hunter, может и эквивалентно, но возможных смыслов такой фразы получается минимум три. Причём то, что это налоговая ставка, мне кажется наименее очевидным (всё таки обычно, если я говорю "N% от яблока", то имею в виду именно от яблока, а не от чего-то другого). Было бы написано "платят в государственную казну ныне действующий налог на прибыль в размере лишь 8,2% от прибыли" - было бы другое дело.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:56

  moveton написав:_hunter, может и эквивалентно, но возможных смыслов такой фразы получается минимум три. Причём то, что это налоговая ставка, мне кажется наименее очевидным (всё таки обычно, если я говорю "N% от яблока", то имею в виду именно от яблока, а не от чего-то другого). Было бы написано "платят в государственную казну ныне действующий налог на прибыль в размере лишь 8,2% от прибыли" - было бы другое дело.

Одна беда -- "от яблока" в статье ни слова:
8,2% (нині діючого -- можно не читать) податку на прибуток

ФОПы платят 5% налога на прибыль? -- очевидно, вроде, что они платят?

А то, что вы на пару с 0mage0 тут лепите -- обычно другими словами описывают -- из разряда "около четверти украинских валютных поступлений от экспорта принесла черная металлургия"
_hunter
 
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