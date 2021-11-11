Оподаткування мільярдерів принесе у держбюджет США...

Додано: Чет 11 лис, 2021 19:21

_hunter написав: Забавная интерпритация Они налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит). Забавная интерпритацияОни налоги заплатили по ставке 8.2%, при том, что "средняя по стране" -- 10% (а учитывая рост налогов при росте доходов -- там до 30+% все доходит).

Это скорее к писателю статьи вопрос, как у него 8.2% от прибыли превратилось в "платят в государственную казну лишь 8,2% ныне действующего налога на прибыль". Ещё и не понять: 8.2% от налога на прибыль всей страны или от того налога на прибыль, который комитет посчитал, что было бы платить справедливо.Что до оригинального комитета, то там чистая манипуляция, которая в статье тут спрятана под словами "с учетом нереализованных прибылей". Они для себя посчитали, что возрастание состояния от повышения цен на акции - это прибыль. Поэтому взяли сумму уплаченных налогов, разделили на своё понятие прибыли и получили 8.2%. Теперь орут, что богачи платят только 8.2%, а простые работяги, которые деньги получают в виде ЗП, теоретически, до 37%.