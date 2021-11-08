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ЗМІ стало відомо, який
банк хоче купити Укрпошта

ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:21

ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта

Пропонуємо до обговорення:
Державна "Укрпошта" зацікавилася купівлею Альпарі Банку.

Дивися повний текст ЗМІ стало відомо, який банк хоче купити Укрпошта.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:22

Укр почта пусть купит себе немного мозгов. Вчера под почтой простоял 40 минут. За это время обслуживали 2-х посетителей. На каждого по 20 минут. Это писец какой то. Теперь все клиенты через укр почту идут у меня на Астру.
Все те умники, которые будут тыкать приложением, тоже на Астру.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:47

Руководитель укрпочты явно занимает не своё место.На почте бардак,людям зарплату в отличие от себя любимого платят маленькую,помещения не ремонтируются обшарпанные и грязные,а руководитель с зарплатой миллион гривен то газом хочет торговать то банки покупает.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:35

  sena_2008atp написав:Руководитель укрпочты явно занимает не своё место.На почте бардак,людям зарплату в отличие от себя любимого платят маленькую,помещения не ремонтируются обшарпанные и грязные,а руководитель с зарплатой миллион гривен то газом хочет торговать то банки покупает.


В каком захолустье вы живёте? У нас все отделения отремонтировали, но на скорости работы бабушек в отделении это никак не сказалось.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:32

Пускай откупит Почтово-Пенсионный банк. Там такой же совок, как и на укрпочте.
Но, есть лучик света в этой совковой тьме.
С укрпочтой меня связывает только одно - это посылки за бугор. Как ни крути, но посылки созданные в приложухе идут за бугор по самой низкой цене в Украине. И идут довольно быстро, на удивление. У меня магазин, я торгую по всему миру товаром украинских производителей. Мы посылки не отправляли разве что только в Антарктиду. Бабушки на отделении уже знают моих девочек ,поэтому обслуживают быстро. Но, если посылку не создать в приложухе, и если её пойдёт отправлять кто-то другой, то это будут вырванные годы.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:20

Цікаво, як запоребриківські боти паляться - відразу видно, що не живуть в Україні
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:42

  espanol написав:Цікаво, як запоребриківські боти паляться - відразу видно, що не живуть в Україні

Это вы про ремонты отделений ? Надо сходить проверить ) год назад было обшарпанное, Днепр.
alex_dvornichenko
 
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