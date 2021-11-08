В Інтернет Асоціації України (ІнАУ) очікують підвищення вартості послуг з підключення до інтернету та абонплати.
Дивися повний текст До нового року вартість інтернету може зрости на 20% — ІнАУ.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 18:14
До нового року вартість інтернету може зрости на 20% — ІнАУ
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Дивися повний текст До нового року вартість інтернету може зрости на 20% — ІнАУ.
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:14
Повышение стоимости кабеля на прямую отражается на стоимости подключения это понятно,но при чём здесь абонплата?
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:13
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:40
sena_2008atp, написано же "Если мы берем материалы при построении волоконно-оптических линий связи, стоимость кабеля составляет до 90% от стоимости материалов", поэтому и 20%, а не 23.5%. Хотят сказать, что вся стоимость подключения и абонплата тратится на прокладку новой оптики. Надо верить.
А вот если спросить почему доллар относительно гривны дешевеет, а цены в гривнах не падают, то резко окажется, что импортная составляющая совсем не велика.
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