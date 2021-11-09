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У Києві посилять контроль за дотриманням карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56
Пропонуємо до обговорення:
У всіх районах столиці посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної" зони.
Дивися повний текст У Києві посилять контроль за дотриманням карантину
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R2
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:56
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
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Omega
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Ну да, конечно. Это как не брать деньги за парковку, а строить халявные паркинги.
Так и сейчас: народ вместо вакцинации надеется на халявную медицину. Если бы после ковида выписывали с больницы со счетом за лечение, то такого количества антиваксов не было бы.
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andrey_spec
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:01
Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Да, в принципе, больниц понастроить -- не большая проблема. Где врачей для этих больниц брать? -- их, по слухам, 6 лет учить нужно
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_hunter
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:03
Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Контроля по факту и не было. Теперь эту фейерическую бесконтрольность собираются усилить в четыре раза.
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antey1969
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:41
Оказывается - проблема. И их не хватает. За 2 года хоть дну построили? Ну-ну, колитесь, на здоровье! Верьте в панацею.
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Omega
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:51
Omega написав:
Оказывается - проблема. И их не хватает. За 2 года хоть дну построили? Ну-ну, колитесь, на здоровье! Верьте в панацею.
"Хоть одну" врачей?
Или это так неприятные вопросы игнорируются?..
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_hunter
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:37
_hunter написав: Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Да, в принципе, больниц понастроить -- не большая проблема. Где врачей для этих больниц брать? -- их, по слухам, 6 лет учить нужно
Не шесть, а от восьми до девяти лет.
Но даже имеющиеся государству нафиг не нужны. Еще до середины сентября медперсонал оптимизировали (резали им ЗП или просто сокращали).
Осенью, как всегда внезапно, пришел никем не ожидаемый "ой!", и разгром медицины временно приостановили. Скорее всего до весны...
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:49
_hunter написав: Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Да, в принципе, больниц понастроить -- не большая проблема. Где врачей для этих больниц брать? -- их, по слухам, 6 лет учить нужно
А тут момент ..., можно для антивакценов набрать всяких потомственных гадалок вместо МРТ, знахарей и насадить подорожника
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:56
andrey_spec написав: Omega написав:
Лучше бы новые больницы строили, контролёры! Слабо? Да, ходить и шугать людей веселее и прибыльнее!
Ну да, конечно. Это как не брать деньги за парковку, а строить халявные паркинги.
Так и сейчас: народ вместо вакцинации надеется на халявную медицину. Если бы после ковида выписывали с больницы со счетом за лечение, то такого количества антиваксов не было бы.
На халявную медицину рассчитывают разве что совсем наивные. Даже онкология которая считается что лечится бесплатно вытягивает несколько куе в зависимости от сложности в государственных клиниках. Походу халявными осталось пару дешевых анализов, рентген и померять давление. На шаровый узи очередь пару недель, кому срочно делает платно, а две недели подождать может либо хроник либо здоровый.
К слову у приятеля теща в стационаре с ковидом, отопления нет, обогреватели запрещены (проводка 50 лет не менялась может быть пожар). Домой на ночь не отпускают, кого просекут сразу на выписку.
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