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Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Приєднання до Фонду гарантування обійдеться Ощадбанку приблизно у 1 млрд грн на рік плюс початковий внесок. Це може призвести до зменшення прибутку держбанку, але критично не вплине на його діяльність, не призведе до виходу з нормативів.
Дивися повний текст Приєднання до ФГВФО «з’їсть» частину прибутку Ощадбанку — НБУ
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R2
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:43
То ещё болото с советскими операционистками-бабушками.
Взносы в ФГВФО не платят. Что там творится - одному НБУ известно.
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Omega
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Додано: Суб 13 лис, 2021 12:22
Внески у фонд гарантування це лише квіточки. Основні втрати будуть, коли стануть виводити мільйонні депозити, бо з'явиться ліміт суми гарантування. Переживати треба як би цей банк другим Лєманом Бразерз не став.
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Mirax
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П'ят 20 сер, 2021 13:50
Джон