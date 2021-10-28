Навіть якщо наприкінці опалювального сезону виникне дефіцит газу, Україна зможе імпортувати його зі Словаччини.
Дивися повний текст У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі його дефіциту.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:56
У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі...
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Дивися повний текст У Міненерго розповіли, звідки імпортуватимуть газ у разі його дефіциту.
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:16
26₴/м³...
А ще ж і плата за транспортування, розподіл... То буде 30₴/м³? 30₴/9=3.33₴/кВт*год...
Дивно, що, при таких цінах не можуть вивести всі АЕС, з їхньою дешевою ціною кВт*год, на повну потужність і згладжувати всі піки генерації витрачаючи електрику на опалення. У всіх є смартфони, а от смарт споживання електрики зробити чомусь не можуть... :(
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