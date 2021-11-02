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Погані активи виведуть з
ПриватБанку за два роки

Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:22

Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки

Пропонуємо до обговорення:
В найближчі два роки ПриватБанк має вивести зі свого балансу погані активи.

Дивися повний текст Погані активи виведуть з ПриватБанку за два роки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:22

Читаю текст "«Токсичный» портфель могут выделить в отдельное учреждение. «Нужно решить, будет ли создан банк, или это будет просто финансовая компания с соответствующими функциями», – сказал топ-менеджер НБУ." и думаю - неужели опять будут делать "клон" Привата? Как А-Банк в своё время. Но правда Акцент-банк это хороший банк.
Sanyok77
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