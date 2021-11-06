Основна мета закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про енергоефективність: що зміниться для споживачів.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 11:09
Зеленський підписав закон про енергоефективність: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про енергоефективність: що зміниться для споживачів.
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:09
У всіх цих "енергоефективностях" мене найбільше дивує лише одне -- всі вдають ніби за них борються, але, водночас зливають в каналізацію теплу воду (1°/1літр.води ~ 1°/1м³.повітря).
А ще -- взимку розігрівають житло й крамниці до 20°+... Сумно бачити як звузився діапазон зручних температур для людей. :(
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