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Українці платитимуть за газ
по-новому: кубометри...

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:52

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

Пропонуємо до обговорення:
В українському парламенті прийняли закон, який дозволить при обліку використаного газу перейти з кубометрів на кВт*год.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:53

Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13

1.Цель однв-заработать ещё больше бабла в карман не в бюджет.
2.Для расчета по формуле нужно знать реальное качество газа,кто это будет определять?Так ,как сейчас считают "коэффициент приведения" придуманный фирташом увеличивая реально потреблённые кубы?
sena_2008atp
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