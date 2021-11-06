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Українці платитимуть за газ
по-новому: кубометри...

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:52

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

Пропонуємо до обговорення:
В українському парламенті прийняли закон, який дозволить при обліку використаного газу перейти з кубометрів на кВт*год.

Дивися повний текст Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри скасують, а лічильник обійдеться у 25 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:53

Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13

1.Цель однв-заработать ещё больше бабла в карман не в бюджет.
2.Для расчета по формуле нужно знать реальное качество газа,кто это будет определять?Так ,как сейчас считают "коэффициент приведения" придуманный фирташом увеличивая реально потреблённые кубы?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:29

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

с началом не зависимости Украины в г Львов сначала запретили использовать устройство для измерения калорийности газа на Львовской тепло электро централи , то есть сказали что оно не сертифицировано , а потом и вовсе демонтировали .
Сейчас мало кто может ( почти никто) проводить сертифицированные проверки качества газа .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:30

  livs375 написав:Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...

Как раз старые дома рассчитаны под ТБТ - имеют дымоходы - а это лучше и надёжнее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:45

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67572

Инициаторы - 95 квартал: Жупанин Андрій Вікторович, Припутень Дмитро Сергійович, Горобець Олександр Сергійович, Юрченко Олександр Миколайович, Мулик Роман Миронович, Камельчук Юрій Олександрович, Марчук Ігор Петрович, Пивоваров Євген Павлович, Бакумов Олександр Сергійович

Главный комитет: Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - косоокий слуга бородатой бабушки.

Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов. Зробили нас разом!

Civis
 
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