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Українці платитимуть за газ
по-новому: кубометри...

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:52

Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

Пропонуємо до обговорення:
В українському парламенті прийняли закон, який дозволить при обліку використаного газу перейти з кубометрів на кВт*год.

Дивися повний текст Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри скасують, а лічильник обійдеться у 25 тис..
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:53

Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13

1.Цель однв-заработать ещё больше бабла в карман не в бюджет.
2.Для расчета по формуле нужно знать реальное качество газа,кто это будет определять?Так ,как сейчас считают "коэффициент приведения" придуманный фирташом увеличивая реально потреблённые кубы?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:29

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

с началом не зависимости Украины в г Львов сначала запретили использовать устройство для измерения калорийности газа на Львовской тепло электро централи , то есть сказали что оно не сертифицировано , а потом и вовсе демонтировали .
Сейчас мало кто может ( почти никто) проводить сертифицированные проверки качества газа .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:30

  livs375 написав:Старые дома не рассчитаны на обогрев домов электрикой, в щитовых вечно что то горит,подстанции та же песня,просто 30-40 лет назад не было такого количества бытовой техники в квартирах...Другое дело если бы РЭС менял бы свои коммуникации на новые,но это в нашей стране не работает...

Как раз старые дома рассчитаны под ТБТ - имеют дымоходы - а это лучше и надёжнее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:45

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67572

Инициаторы - 95 квартал: Жупанин Андрій Вікторович, Припутень Дмитро Сергійович, Горобець Олександр Сергійович, Юрченко Олександр Миколайович, Мулик Роман Миронович, Камельчук Юрій Олександрович, Марчук Ігор Петрович, Пивоваров Євген Павлович, Бакумов Олександр Сергійович

Главный комитет: Герус А.М. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - косоокий слуга бородатой бабушки.

Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов. Зробили нас разом!

Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:35

  Civis написав:Больше причин будет думать головой на следующих выборах и не голосовать "по приколу" за лицедеев и свадебных фотографов.

Чтобы не голосовать "по приколу" нужно сначала получить хотябы одного кандидата "не по приколу". А пока реальный прикол выходит: при одном газ дорожает в десять раз, а при другом начинается химия с подсчётами кубов. При одном активно разрабатывается схема грабежа на транспортировке, а другой безсовестно этой схемой пользуется. Неужели больше не на чем зарабатывать?
Голосуй не голосуй, всё равно получишь буй
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:35

Re: Українці платитимуть за газ по-новому: кубометри...

А в цей час щодня з країни їде 47 людей, хто пам'ятає про середню тривалість свого життя, яку можна викинути смітник цих безглуздих постанов щодо лічильників газу, тарифів на тепло та неадекватні ціни тощо.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 13 лис, 2021 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:35

Как бы нам всех ещё подоить...? Ага, можно же на счётчиках! Давайте сделаем так, чтобы все меняли счётчики, ну и на новых расчетах-формулах, само собой, народ нае...и и поимеем. И главное, всё законно-легитимно.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:41

  Oberon написав:Как бы нам всех ещё подоить...? Ага, можно же на счётчиках! Давайте сделаем так, чтобы все меняли счётчики, ну и на новых расчетах-формулах, само собой, народ нае...и и поимеем. И главное, всё законно-легитимно.

Кабінет міністрів вже приймав постанову про встановлення лічильників у квартири в 17-18 роках за свій рахунок із компенсацією, регламент компенсації так і не прийняли, люди встановили та вже залишилися в дурнях.
Прораб
 
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